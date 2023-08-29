الفاتيكان يوضح تصريحات للبابا عن قياصرة روسيا والكرملين

أوضح الفاتيكان اليوم الثلاثاء أن البابا فرنسيس لم يكن يقصد تمجيد الإمبريالية الروسية عندما أشاد بالقياصرة الذين وسعوا الإمبراطورية الروسية، وذلك بعد أن انتقدت أوكرانيا تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي لكن الكرملين رحب بها.

وحث فرنسيس الشباب الروس في تصريحات مرتجلة عقب خطاب ألقاه يوم الجمعة على تذكر أنهم ورثة قياصرة سابقين مثل بطرس الأول وكاثرين الثانية.

وقام القيصران بتوسيع الإمبراطورية الروسية في القرنين السابع عشر والثامن عشر، بما في ذلك عبر غزو مناطق من أوكرانيا. وسبق أن تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إرثهما لدى تبرير غزوه وضمه مناطق من أوكرانيا العام الماضي.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني إن “البابا قصد تشجيع الشباب على الحفاظ على كل ما هو إيجابي في التراث الثقافي والروحي الروسي العظيم والعمل على تعزيزه، وبالتأكيد ليس تمجيد المنطق الإمبريالي”.

ووصفت كييف التصريحات بأنها “مؤسفة للغاية”.

ومن جانبه، وصف الكرملين اليوم تصريحات بابا الفاتيكان بأنها “مرضية للغاية” وأشار إلى أن الدولة الروسية لديها تراث غني وإنه من الجيد أن البابا يعرف التاريخ الروسي.