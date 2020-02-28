الفخاخ : مكافحة الفساد من ضمن 8 أولويات العمل الحكومي

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صرّح رئيس الحكومة التونسية المكلف، إلياس الفخفاخ، مساء الخميس، بممتلكاته لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهو شرط من شروط مباشرة المهام الرسمية لكبار مسؤولي الدولة، متوعدا في الوقت ذاته بمحاربة الفساد ”بلا هوادة“.

وأكد الفخفاخ في تصريح صحفي، عقب تصريحه بممتلكاته أن ”مكافحة الفساد من ضمن 8 أولويات العمل الحكومي“، مضيفا أن ”الباب الثالث من البرنامج الحكومي هو باب مكافحة الفساد“.

وقال: ”نريد بناء الدولة على منوال تنمية جديد وعقد اجتماعي جديد، نريد إرساء النزاهة ومكافحة الفساد؛ لأن الفساد استشرى في البلاد، وكل التونسيون يشعرون بذلك، إذ لا نستطيع بناء الدولة على أسس صحيحة إذا لم يتم مكافحة هذه الآفة والتي نضعها كأولوية“.

وأضاف: ”حتى السياسة الجزائية ستكون فيها مكافحة الفساد أولوية.. سندعم القضاء وإمكانات القضاة واستقلاليتهم.. هذه تونس التي نريد بناءها.. أردنا إعطاء المثل عندما تقوم الحكومة سويعات بعد تعيينها بالتصريح بمكاسبها“.

وتابع الفخفاخ: ”أعطينا مكافحة الفساد أولوية قصوى، وهناك وزير دولة مكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، وهناك خطة كاملة للتصرف في المال العام بنجاعة ونظافة، وسيكون هناك تكافؤ فرص بين جميع التونسيين، لكن يجب على التونسيين خلاص ضرائبهم مقابل الحصول على حقوقهم“.

وكان الفخفاخ أدى في وقت سابق، مع أعضاء حكومته، اليمين الدستورية بعد أن منحها البرلمان الثقة.