الفساد يخرق أبواب البرلمان الأوروبيّ.. غضب وحزن و"تحقيق داخلي"

بعد عملية تفتيش في مكاتب البرلمان الأوروبي في بروكسل، في إطار التحقيق حول شبهات الفساد المرتبطة بقطر، للتأثير على قرارات الهيئة الأوروبية، اعتبرت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، أن “الديموقراطية الأوروبية تتعرض لهجوم”، معربة عن “غضبها وحزنها” بسبب هذه الفضيحة، والتي اتهمت على إثرها نائبتها إيفا كايلي.

كما أوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن ميتسولا وعدت بأنه: “لن يكون هناك أي إفلات من العقاب.. ولن يتم إخفاء أي شيء”، معلنة فتح “تحقيق داخلي للنظر في كافة الوقائع المرتبطة بالبرلمان” الأوروبي للسماح بإصلاح هذه الهيئة.

فيما قال مصدر قضائي، إن العملية التي نفذتها الشرطة البلجيكية اليوم، هي عملية التفتيش العشرون خلال أربعة أيام في إطار هذا التحقيق.

يشار إلى أنّ نائبة رئيسة البرلمان اليونانية إيفا كايلي أوقفت هي وثلاثة أشخاص آخرون، بناء على أمر قاضي التحقيق في بروكسل.