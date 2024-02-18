الفصائل الفلسطينية تحذر من مخطط العبث في قطاع غزة

حذرت الفصائل الفلسطينية مما وصفته بالأصوات المشبوهة في قطاع غزة.

ودعت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الشعب الفلسطيني إلى تعزيز وحدة الصف وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة محاولات دولة الاحتلال لإشاعة الفوضى والفلتان وتهديد الوحدة الوطنية وإثارة الانقسامات في القطاع.

جاءت هذه الدعوة في بيان صادر عن تجمع القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في غزة، والذي يضم كافة الفصائل الفلسطينية، نشرته حركة “حماس” عبر تطبيق “تليغرام”.

أكدت الفصائل أن الشعب الفلسطيني يواجه حرب إبادة شاملة، ورأت أن بعض الأصوات المشبوهة تسعى للتأثير عبر تحريض العدو وأجهزته الأمنية.

وفي الوقت الذي يستهدف فيه الاحتلال جميع مظاهر الحياة في القطاع، حثت الفصائل على حماية الجبهة الداخلية والوقوف ضد محاولات العبث والاعتداء على مقدرات الشعب الفلسطيني.

وأشارت الفصائل إلى أن دولة الاحتلال تستهدف إشاعة الفوضى والتفرقة من خلال دعوات مشبوهة تخرج عن الصف الوطني، مؤكدة على أهمية وحدة الصف والتصدي لكل المحاولات الخبيثة التي تقوم بها العناصر الخامسة في خدمة أعداء الشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق، أعلنت حركة حماس، السبت، عن تهمتها للاحتلال بمحاولة نشر “الفوضى والفلتان والترويج لدعوات مشبوهة”.

وحذرت الحركة من محاولات العبث بالجبهة الداخلية للشعب الفلسطيني، مطالبة الفلسطينيين بزيادة اليقظة والانتباه، وقاطع الطريق أمام أي محاولة لاستهداف صمودهم وثباتهم، مؤكدة على أهمية دعم مطالب الشعب الفلسطيني بإنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الاحتلال الصهيوني من غزة، وإنهاء الحصار، ووقف جميع أشكال الانتهاكات والعدوان في الضفة والقدس المحتلة.