الفصائل الفلسطينية توقع على إعلان الجزائر لإنهاء الانقسام

وقعت الفصائل الفلسطينية، اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022، على إعلان الجزائر لإنهاء الإنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية.

وفيما يلي مسودة الورقة الجزائرية لإنهاء الانقسام الفلسطيني:

وأنهت الفصائل الفلسطينية، مساء أمس الأربعاء، حواراتها في الجزائر والتي تسعى للوصول إلى وثيقة وطنية تنهي الإنقسام وتحقق المصالحة الفلسطينية .

وانطلقت أول امس الثلاثاء بالعاصمة الجزائر جلسات الحوار بين الفصائل الفلسطينية مجتمعة وفي مقدمتها حركة فتح وحركة حماس للتوافق على “رؤية الجزائر” الرامية إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وفي السادس من ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية، ولاحقا استقبلت الجزائر وفودا تمثل الفصائل.