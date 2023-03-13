الفضاء والحرب الإلكترونية.. قرار صيني "حاسم" لتطوير الجيش

ذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، أن الصين اتخذت أمس أولى الخطوات “الحاسمة” لجعل جيشها “على مستوى عالمي فائق التطور”، وذلك بعدما عينت لي شانغ فو، وزيراً جديداً للدفاع بدلاً من الوزير المنتهية ولايته، وي فنغي.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن محللين عسكريين قولهم إن تعيين شانغ فو – الذي يخضع لعقوبات أمريكية منذ العام 2018 – سيلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق أحد أهداف الزعيم الصيني، شي جين بينغ، بنقل الجيش إلى “الطراز العالمي” في ضوء التوترات المتزايدة واحتمال المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة، الأمر الذي يكشف عن فصل جديد من العداء بين البلدين.

وقالت إن الصين عمدت إلى تعيين جنرالًا خاضعًا لعقوبات أمريكية وزيرًا جديدًا للدفاع بعد سلسلة من العداء المتزايد بين القوتين العظميين جعلت الزعيم الصيني يهاجم الولايات المتحدة “علناً”، مشيرة إلى أن قرار بكين أمس سيؤدي إلى مزيد من الصعوبات للعلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين.

وأوضحت “الإندبندنت”، أنه تم فرض عقوبات على شانغ فو (65 عامًا) من قبل وزارة الخارجية الأمريكية في 2018 لشرائه أسلحة روسية، بما في ذلك 10 طائرات مقاتلة من طراز “سو – 35” ومعدات تتعلق بنظام صواريخ أرض-جو من طراز “إس – 400”.

ونظراً لعمله كمهندس فضاء لسنوات وخبرته في مجال الطيران، أوضحت “الإندبندنت” أن شانغ فو ساهم في تطوير برنامج الأقمار الصناعية الصيني، مشيرة إلى أن تعيينه جاء للمساعدة في جهود تطوير جيش التحرير الشعبي وتسريع تطوير قدرات الصين في مجال الفضاء والحرب الإلكترونية.

وقال المحللون إن الخلفية التشغيلية والتكنولوجية لوزير الدفاع الصيني الجديد “وثيقة الصلة بشكل خاص بالنظر إلى أن جيش التحرير الشعبي يهدف إلى أن يصبح جيشًا على مستوى عالمي بحلول العام 2049”.

وأشارت الصحيفة إلى أن تعيين شانغ فو يأتي بعد اتهامات علنية من قبل الزعيم الصيني للولايات المتحدة، وعقب تحذيرات صارخة وجهها وزير الخارجية، تشين جانغ، الأسبوع الماضي عندما صرح بأنه “سيكون هناك صراع بالتأكيد مع واشنطن ما لم تغير مسارها”.

وقال محللون عسكريون لـ”الإندبندنت”، إن العقوبات المفروضة على وزير الدفاع الجديد ستضيف تعقيداً محتملاً في العلاقات الصينية الأمريكية يمكن أن يوفر للقيادة العسكرية في بكين نفوذاً أكبر على نظيرتها في واشنطن. وأضافوا أن أفعال شانغ فو ستراقب عن كثب من قبل الولايات المتحدة وحلفائها بسبب تاريخه السابق مع واشنطن.