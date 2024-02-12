الفلبين.. ارتفاع عدد قتلى الانهيار الأرضي إلى 68 شخصا

أعلن مسؤولون فلبينيون اليوم الاثنين إن فرصة العثور على مزيد من الناجين من انهيار أرضي في جنوب الفلبين بدأت تتقلص مع ارتفاع عدد القتلى إلى 68 شخصا.

وكانت فرق الإنقاذ تبحث عن 51 شخصا آخرين فُقدوا في أعقاب الانهيار الأرضي الذي حدث في السادس من فبراير شباط أمام منجم للذهب في بلدة ماكو بإقليم دافاو دي أورو، ليطمر منازل ومركبات كان من المفترض أن تنقل موظفي شركة التعدين.

وقال أرييل كابوي، مسؤول الكوارث في بلدة ماكو، إن السلطات المعنية بإدارة الكوارث تعتزم تحويل تركيزها من الإنقاذ إلى انتشال الجثث بدءا من غد الثلاثاء.

وهطلت أمطار غزيرة على إقليم دافاو دي أورو في الأسابيع القليلة الماضية، مما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وأجبر عددا كبيرا من الأسر على الفرار من منازلها.

وقالت السفارة الأمريكية في مانيلا في بيان إن الولايات المتحدة قدمت من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مساعدات إنسانية قيمتها 1.25 مليون دولار للمناطق المتضررة في الجزر الجنوبية.

كما أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية طائرتي شحن من طراز سي-130 للمساعدة في توصيل الإمدادات الغذائية للمناطق المتضررة.