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الفلبين.. ارتفاع عدد قتلى الانهيار الأرضي إلى 35

منذ ساعة واحدة
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قال مسؤول الأحد إن عدد القتلى جراء الانهيار الأرضي الذي وقع في جنوب الفلبين ارتفع إلى 35 في حين تواصل فرق الإنقاذ عملها رغم تراجع الآمال في العثور على المزيد من الناجين.

وقع الانهيار الأرضي مساء الثلاثاء خارج موقع للتنقيب عن الذهب في مدينة ماكو بإقليم دافاو دي أورو، ليطمر منازل وثلاث حافلات وسيارة جيب كان من المفترض أن تنقل موظفي شركة أبكس للتعدين.

وقال مسؤول في دافاو دي أورو يدعى إدوارد ماكابيلي إنه تم الإبلاغ عن 35 قتيلا ارتفاعا من 28 في وقت سابق وبلغ عدد المصابين 32 في حين لا يزال 77 شخصا في عداد المفقودين.

وأضاف أن أكثر من 300 شخص يشاركون في عمليات الإنقاذ. لكن العمليات واجهت عراقيل بسبب الأمطار الغزيرة والطين واحتمال حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية. وأضاف أن عمليات الإنقاذ استؤنفت صباح اليوم.

وردا على سؤال عما إذا كان لا يزال هناك ناجون، قال ماكابيلي إنه أمر “غير مرجح” لكن البحث سيتواصل.

وأضاف “فريق الإنقاذ يبذل قصارى جهده حتى لو كان الأمر صعبا للغاية”.

وشهد إقليم دافاو دي أورو هطول أمطار غزيرة في الأسابيع الماضية، ما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

    المصدر :
  • رويترز

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