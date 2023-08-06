الفلبين تتّهم الصين باعتراض قارب عسكريّ.. وتُندّد بـ "إجراءات مبالغ فيها"

اتهمت الفلبين اليوم الأحد، خفر السواحل الصيني باعتراض طريق قارب إمدادات عسكري فلبيني في بحر الصين الجنوبي واستهدافه بمدافع المياه، منددة باستخدام “إجراءات مبالغ فيها وهجومية” تجاه سفنها.

ورد خفر السواحل الصيني بالقول إنه طبق الضوابط اللازمة وفقًا للقانون لردع السفن الفلبينية التي يتهمها بالتجاوز وحمل مواد بناء غير قانونية.

ولبكين مطالبات بالسيادة على أغلب بحر الصين الجنوبي وهي مطالبات مرفوضة دوليًا، بينما تطالب كل من ماليزيا وفيتنام وبروناي وتايوان والفلبين بالسيادة على مناطق معينة في الممر المائي.

وقالت القوات المسلحة الفلبينية إن زورقًا تابعًا لخفر السواحل الصيني اعترض سبيل القارب الفلبيني أمس السبت ووجه إليه مدافع المياه، بينما كان القارب الفلبيني في مهمة روتينية لتناوب القوات وإعادة تزويدها بالإمدادات “في تجاهل صارخ لسلامة أولئك الموجودين على متنه وفي انتهاك للقانون الدولي”.

وأضافت أن “المناورات الخطرة” من خفر السواحل الصيني حالت دون تفريغ قارب آخر للإمدادات وإتمام المهمة.

وقال متحدث باسم خفر السواحل الصيني إن سيادة بلاده “ليست محل شك” على جزر سبراتلي والمياه المحاذية لها بما يشمل المنطقة التي كان فيها القارب الفلبيني.

وأضاف على حساب خفر السواحل على ويتشات “نحث الجانب الفلبيني على وقف أنشطته المتعدية فورًا في تلك المياه”.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية بعد الواقعة: تهديدات الصين المتكررة للوضع الراهن في بحر الصين الجنوبي تهدد بشكل مباشر السلام والاستقرار الإقليميين، وإن واشنطن تقف إلى جانب حليفتها الفلبينيين في مواجهة مثل هذه “التصرفات الخطيرة”.