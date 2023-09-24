الفلبين تدين إقامة الصين "حاجزا عائما" في منطقة محل نزاع

اتهمت الفلبين اليوم الأحد خفر السواحل الصيني بتركيب “حاجز عائم” في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وقالت إنه يمنع مواطنيها من دخول المنطقة وممارسة أنشطة الصيد.

وكتب المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني جاي تاريلا على منصة إكس أن خفر السواحل الفلبيني ومكتب مصايد الأسماك والموارد المائية “ينددان بشدة” بتركيب الصين للحاجز في جزء من منطقة سكاربورو شول.

وأضاف أن الحاجز الذي يمنع الصيادين من الوصول إلى المنطقة ذات المياه الضحلة يحرمهم من أنشطة الصيد وسبل المعيشة.

وقال تاريلا “سيواصل (خفر السواحل الفلبيني) العمل بشكل وثيق مع جميع الوكالات الحكومية المعنية لمعالجة تلك التحديات والحفاظ على حقوقنا البحرية وحماية مجالاتنا البحرية”.

ولم ترد السفارة الصينية في مانيلا بعد على طلبات للتعليق.

وتطالب الصين بالسيادة على نحو 90 بالمئة من بحر الصين الجنوبي بما يتداخل مع المناطق الاقتصادية الخاصة لفيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا والفلبين. واستولت بكين على منطقة سكاربورو شول في 2012 وأجبرت الصيادين من الفلبين على السفر لمسافات أبعد للحصول على كميات أقل من الصيد.

وسمحت بكين للصيادين الفلبينيين بالعودة إلى منطقة المياه الضحلة غير المأهولة عندما شهدت العلاقات الثنائية تحسنا ملحوظا في عهد الرئيس رودريجو دوتيرتي لكن العلاقات تراجعت من جديد في عهد خلفه الرئيس فرديناند ماركوس الابن الذي تولى السلطة العام الماضي.

وقال تاريلا إن خفر السواحل الفلبيني وأفراد مكتب مصايد الأسماك اكتشفوا الحاجز العائم الذي يقدر طوله بنحو 300 متر أثناء دورية روتينية يوم الجمعة قرب المياه الضحلة المعروفة محليا باسم باجو دي ماسينلوك.

وأضاف أن الصيادين الفلبينيين يقولون إن الصين تضع مثل هذه الحواجز عادة عندما ترصد عددا كبيرا من الصيادين في المنطقة.