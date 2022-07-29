الفلبين تسجل أول إصابة بجدري القردة

قالت مسؤولة من وزارة الصحة الفلبينية اليوم الواقع في 29 تموز 2022 إن البلاد رصدت أول حالة إصابة بجدري القردة وهي لمواطن عاد من الخارج في وقت سابق من الشهر.

وقالت وكيلة وزارة الصحة بيفرلي هو إن المصاب (31 عاما) تعافى من الفيروس لكنه يخضع للعزل المنزلي فيما صدرت الأوامر بخضوع عشرة مخالطين له من بينهم ثلاثة من أسرته للحجر الصحي.

وأضافت المسؤولة، دون الخوض في تفاصيل، أن الشخص سافر من قبل إلى دول سجلت حالات إصابة بجدري القردة.

ورصدت 70 دولة لا يتوطن بها الفيروس بؤرا مع تجاوز الإصابات المؤكدة 20300 وإعلان منظمة الصحة العالمية التفشي حالة طوارئ صحية عالمية.

وقالت بيفرلي هو إن الفحوص أثبتت حالة الإصابة في الفلبين أمس الخميس ولم يظهر على المخالطين أي أعراض.

ويمكن أن تحدث الإصابة بالمرض من خلال ملامسة البثور الجلدية التي يسببها الفيروس، وكذلك من خلال سوائل الجسم ورذاذ الجهاز التنفسي والأسرَّة الملوثة.

وتابعت المسؤولة في إفادة صحفية “نظمنا (للمراقبة الصحية العامة) تعمل. لكننا بحاجة للعمل معا. من الضروري أن يتوخى الشعب الحذر”.

وأضافت “بناء على ما نعلمه عن جدري القردة… هناك حاجة ماسة لمزيد من الحذر من الأشخاص الذين نخالطهم وخاصة جنسيا والاتصالات الحميمية”.

وتطالب وزارة الصحة المخالطين لحالات إصابة بجدري القردة بالحجر الصحي لمدة تتراوح بين 14 و21 يوما.

وقالت المتحدثة الإعلامية باسم الرئيس إنه على الرغم من أن جدري القردة ليس مرضا مميتا بوجه عام، فإن انتشاره السريع يثير القلق.

وتابعت تريكسي كروز انجليس “الشاغل الرئيسي (للرئيس فرديناند ماركوس) هو إتاحة المعلومات لتوعية الناس”.