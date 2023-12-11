الأثنين 27 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 11 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الفلبين: تصرفات الصين "العدوانية" في بحرها الجنوبي "تصعيد خطير"

منذ 6 دقائق
بحر الصين الجنوبي

بحر الصين الجنوبي

A A A
طباعة المقال

أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في مانيلا اليوم الاثنين، إلى أن تصرفات الصين “العدوانية” ضد السفن الفلبينية في بحر الصين الجنوبي تمثل “تصعيدا خطيرا” من جانب عناصر تابعة لبكين.

وأضاف المتحدث جوناثان مالايا أن ادعاءات الصين بأن الولايات المتحدة تشعل جرأة الفلبين على الاستفزاز لا أساس لها من الصحة.

وأعلنت وزارة الخارجية الفلبينية اليوم الاثنين أنها استدعت السفير الصيني في مانيلا احتجاجا على ما وصفتها بأنها تحركات “عدوانية” من جانب الصين ضد السفن الفلبينية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية في مؤتمر صحفي إن الفلبين قدمت احتجاجا دبلوماسيا للصين بسبب استخدام سفن خفر السواحل الصينية لمدافع المياه ضد قوارب فلبينية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

خريطة أستراليا
إجراءات مشددة.. أستراليا تخطط لخفض عدد المهاجرين إلى النصف!
البحرية الأمريكية
واشنطن تسعى لتعزيز القوة البحرية متعددة الجنسيات بالبحر الأحمر
مسيرات كرار الإيرانية
إيران تعزز دفاعاتها الجوية.. مسيرات كرار وصواريخ مجيد "جَوّ جَوّ"

الأكثر قراءة

منطقة الشرق الأوسط
هل نضجت خرائط الشرق الأوسط الجديد؟!
صورة من الفيديو للجندي الإسرائيلي
غزة تحت النار
فيديو.. جندي إسرائيلي يشعل موجة من الغضب على مواقع التواصل
قاعدة "أوريم".. أخطر قواعد التجسس الإسرائيلية
غزة تحت النار
فيديو عن قاعدة "أوريم".. أخطر قواعد التجسس الإسرائيلية لم تصمد أمام مقاتلي القسام