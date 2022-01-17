الأثنين 14 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 17 يناير 2022 |
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الفلبين تمنع غير الملقحين من استخدام النقل العام

منذ 8 ساعات
كورونا الفلبين

كورونا الفلبين

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تحاول الفلبين السيطرة على تفشي فيروس كورونا بعدد من الطرق، إذ قررت الحكومة منع الأشخاص الذين لم يلقحوا بشكل كامل ضد فيروس كورونا من استخدام وسائل النقل العام في العاصمة، مانيلا.

وقوبلت حملة التطعيم في الفلبين بالتردد العام، وشابها بعض التأخير، في حين أدى المتحور “أوميكرون” سريع الانتشار إلى ارتفاع حاد في الإصابات بالبلاد.

وبعدما سجلت الفلبين أقل من ألف حالة جديدة يومياً خلال عطلة عيد الميلاد، أحصت وزارة الصحة رقماً قياسياً بلغ أكثر من 39 ألف إصابة السبت الماضي.

وبموجب سياسة وزارة النقل “إذا كنت غير ملقح، فلن تصعد على متن وسائل النقل”، لن يسمح للركاب الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل باستقلال سيارات النقل العام، وسيارات الأجرة، والحافلات والعبارات البحرية، والطائرات التجارية من وإلى العاصمة مانيلا ما لم يثبتوا أنهم في مهمات طارئة أو لا يمكنهم تلقي اللقاح لأسباب طبية.

وسيستمر هذا التقييد، الذي أثار احتجاجات نقابات عمالية ومنظمات حقوقية، حتى نهاية يناير الحالي على الأقل.

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