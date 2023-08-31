الفلبين.. حريق هائل يودي بحياة 16 وإصابة 3 في العاصمة مانيلا

قالت سلطات مكافحة الحرائق في الفلبين إن حريقا في مبنى يستخدم كسكن ومخزن أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة ثلاثة في العاصمة مانيلا (الخميس 31-8-2023).

ولم يتضح بعد سبب الحريق الذي اندلع في الفجر وابتلع المبنى المكون من طابقين والمستخدم كمخزن ومأوى لعمال إحدى شركات الطباعة على الملابس.

وقال دوجلاس جوياب المتحدث باسم مكتب الدفاع المدني لإذاعة (دي.زي.آر.إتش) إن ثلاثة نجوا بعد القفز من الطابق الثاني.

ولدى الفلبين سجل متفاوت في تطبيق لوائح السلامة من الحرائق في المباني والمساكن والمكاتب.

واندلع حريق في 2017 داخل مركز تسوق في مدينة دافاو جنوب البلاد أسفر عن مقتل 37 عاملا في مركز اتصالات وفرد أمن. ونشب في مايو أيار الماضي حريقا هائلا ابتلع مبنى مكتب بريد مانيلا المركزي الأثري.