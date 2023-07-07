الجمعة 19 ذو الحجة 1444 ﻫ - 7 يوليو 2023 |
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الفلبين: زيادة "مقلقة" في عدد السفن الصينية في المياه المتنازع عليها

منذ 23 ثانية
بحر الصين الجنوبي (رويترز)

بحر الصين الجنوبي (رويترز)

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أشار الجيش الفلبيني اليوم الجمعة، إلى أنّ هناك زيادة “مقلقة” في عدد سفن الصيد الصينية بالمياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، والتي قال إنها تهدد أمن منطقة ريد بانك الغنية بالنفط والغاز.

وقالت القيادة الغربية للجيش إنّ عدد سفن الصيد الصينية “المحتشدة” في منطقة جنوبي ريد بانك مباشرة ارتفع من 12 فقط في فبراير/ شباط إلى 47 من الشهر الماضي.

وقال أرييل كولوما المتحدث باسم القيادة الغربية في بيان: “يجب أن توقف الصين تجمع سفنها لاحترام حقوقنا السيادية”.

وأضافت القيادة الغربية للجيش: “تثير هذه التطورات مخاوف بشأن نوايا الصين وأفعالها داخل هذه المياه المتنازع عليها”.

هذا واتهمت الفلبين يوم الأربعاء، خفر السواحل الصيني بمضايقة سفنها وعرقلتها والقيام “بمناورات خطيرة” ضدها، بعد حادث آخر بالقرب من أحد المعالم الاستراتيجية لبحر الصين الجنوبي.

    المصدر :
  • رويترز

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