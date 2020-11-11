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الفلبين على موعد مع خامس الأعاصير المدمرة.. والسكان يغادرون منازلهم

منذ 24 دقيقة
الفلبين

الفلبين

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بعد ان ضربت اربعة اعاصير الفلبين متسببة بمقتل 50 شخصا، قال مسؤولون، الأربعاء، إن الآلاف من سكان جزيرة لوزون الفلبينية فروا من منازلهم وسعوا للاحتماء قبل هبوب خامس إعصار يضرب البلاد خلال شهر.

وذكر مكتب الأرصاد أن رياحا مدمرة وأمطار غزيرة ضربت بالفعل الأقاليم الواقعة في مسار إعصار فامكو، الذي من المتوقع أن يصل البلاد مساء الأربعاء أو صباح الخميس.

وتصاحب الإعصار رياح تسير بسرعة 125 كيلومترا في الساعة وزوابع تسير بسرعة 155 كيلومترا في الساعة، وذلك خلال تقدمه نحو الساحل الشرقي للبلاد بسرعة 20 كيلومترا في الساعة.

وجرى إصدار تحذيرات من الإعصار في أكثر من 12 إقليما في لوزون، الجزيرة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الفلبين، التي تضم منطقة العاصمة مترو مانيلا.

وسوف يضرب إعصار فامكو نفس المناطق التي ضربتها 3 أعاصير أخرى وعاصفة استوائية شديدة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

 

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