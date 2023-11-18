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الفلبين.. مقتل 6 على الأقل في زلزال ضرب جنوب البلاد

منذ 49 دقيقة
علم الفلبين

علم الفلبين

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قال مسؤولو إدارة الكوارث السبت إن عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب جنوب الفلبين أمس الجمعة بقوة 6.7 درجة ارتفع إلى ستة وإن السلطات تبحث عن اثنين مفقودين.

كان المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض قال إن الزلزال وقع قبالة جزيرة مينداناو على عمق 60 كيلومترا، وذكرت السلطات أنه ألحق أضرارا بعدد من البنايات.

وقال أجربينو داسيرا مدير مكتب الكوارث بمدينة جنرال سانتوس في إقليم ساوث كوتاباتو إن رجلا وزوجته لقيا حتفهما عندما انهار عليهما جدار خرساني في حين لقيت امرأة أخرى حتفها في مركز للتسوق بالمدينة.

وقال أنجيل دوجادوجا مسؤول الاستجابة للكوارث في بلدة جلان الساحلية لرويترز إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما بالقرب من مركز الزلزال في إقليم سارانجاني بينما يبحث رجال الإنقاذ عن شخصين آخرين فقدا بعد وقوع انهيار أرضي.

وفي مقاطعة دافاو أوكسدينتل توفي رجل يبلغ من العمر 78 عاما جراء سقوط صخرة عليه.

وقال مسؤولو الكوارث إن إمدادات الكهرباء عادت وأصبحت معظم الطرق صالحة للعمل.

وتقع الفلبين ضمن “حزام النار” في المحيط الهادي حيث يتكرر وقوع الزلازل والأنشطة البركانية.

    المصدر :
  • رويترز

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