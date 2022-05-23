الفلبين.. مقتل 7 أشخاص جرّاء اندلاع حريق في عبّارة

أفاد خفر السواحل بأنّ سبعة أشخاص لقوا حتفهم بعد اشتعال النيران في عبّارة فلبينية عالية السرعة تقل 134 شخصًا اليوم الاثنين، وما زال سبعة ركاب في عداد المفقودين.

النيران اشتعلت في العبارة قبل وصولها إلى ميناء ريال في إقليم كويزون، على بعد نحو 60 كيلومترًا شرقي العاصمة مانيلا. وكانت قد غادرت جزيرة بوليليو في الساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي، وأطلقت إشارة استغاثة عند الساعة 6:30 صباحا.

ولفت خفر السواحل في بيان الى أنّ خمس سيدات ورجلين لقوا حتفهم في حين تم إنقاذ 120 راكبًا، 23 منهم أصيبوا بجروح.

وأظهرت صور نشرها خفر السواحل أشخاصًا يرتدون سترات نجاة يسبحون في البحر، في انتظار إنقاذهم بينما تم نقل بعضهم إلى بر الأمان بواسطة سفينة شحن في المنطقة. اجتاح الحريق والدخان الكثيف العبارة المؤلفة من طابقين.

ولم يتضح على الفور سبب الحريق، لكنّ الفلبين، وهي أرخبيل يضم أكثر من 7600 جزيرة، لديها سجل ضعيف في ما يتعلق بالسلامة البحرية، حيث غالبا ما تكون السفن مكتظة والعديد منها متهالك.

وفي عام 1987، لقي حوالي 5000 شخص حتفهم في أسوأ كارثة بحرية في وقت السلم في العالم، عندما اصطدمت عبّارة ركاب محملة بحمولة زائدة بناقلة نفط قبالة جزيرة ميندورو جنوبي العاصمة مانيلا.