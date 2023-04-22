الفلبين والصين تبحثان حل الخلافات في بحر الصين الجنوبي

قال وزير خارجية الفلبين إنريكي مانالو، السبت، إن خلافات بلاده مع الصين في بحر الصين الجنوبي لا تمثل مجمل العلاقات بين البلدين.

وأضاف الوزير في مستهل محادثات ثنائية في مانيلا مع نظيره الصيني تشين قانغ أن “هذه الخلافات يجب ألا تمنعنا من البحث عن سبل لإدارتها بشكل فعال، لا سيما فيما يتعلق بتمتع الفلبينيين بحقوقهم، وخاصة الصيادين”.

وسبق أن أثارت الفلبين احتجاجات دبلوماسية على وجود سفن صيد صينية وما تسميه “الإجراءات العدوانية” الصينية في الممر المائي الاستراتيجي.

من جهته قال تشين اليوم السبت إن الصين مستعدة للعمل مع الفلبين للتوصل إلى توافق بين البلدين وحل الخلافات بشكل مناسب.

وتقول الصين إن لها أحقية في السيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، والذي تمر عبره تجارة تقدر قيمتها بثلاثة تريليونات دولار ويُعتقد أنه غني بالمعادن ورواسب النفط والغاز.

وأبطل حكم تاريخي أصدرته محكمة التحكيم الدائمة في عام 2016 ادعاءات الصين. ولكل من فيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا والفلبين مطالب أيضا في الممر المائي.