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الفلبين ستزيل حواجز بكين في بحر الصين الجنوبي

منذ 12 دقيقة
علم الفلبين

علم الفلبين

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أعلن مستشار الأمن القومي في الفلبين إدواردو إم. آنيو، اليوم الاثنين، أن بلاده ستتخذ “كل الإجراءات المناسبة التي تؤدي لإزالة حواجز” من منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

واتهمت الفلبين أمس الأحد الصين بوضع حواجز عائمة في سكاربورو شول وقالت إنها ستعمل على حماية حقوق صياديها.

وقال آنيو في بيان “نندد بتركيب خفر السواحل الصيني حواجز عائمة”.

وأضاف “إقامة جمهورية الصين الشعبية حواجز ينتهك حقوق الصيد الراسخة لصيادينا”.

وتزعم الصين أحقيتها في 90 بالمئة من بحر الصين الجنوبي بما يتداخل مع المناطق الاقتصادية الخالصة لكل من فيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا والفلبين.

واستولت الصين على سكاربورو شول في 2012 وأجبرت الصيادين الفلبينيين على الإبحار لمسافات أطول للحصول على كميات أقل من الصيد.

    المصدر :
  • رويترز

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