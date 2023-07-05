الفلسطينيون يتفقّدون "جنين": توقّعنا دمارًا أكبر بالنظر لنطاق المداهمة

بعد أن أنهت إسرائيل عملية عسكرية هي الأكبر منذ سنوات، عاد الفلسطينيون، اليوم الأربعاء، إلى شوارع مدينة ومخيم جنين التي تحمل آثار الدمار والمعارك التي استمرت لحوالي 48 ساعة.

وفيما بدأ بعضهم التحضير لإقامة جنازات الضحايا، شرع آخرون في إصلاح الأضرار التي لحقت بمخيم جنين للاجئين المُقام منذ نحو 75 عامًا.

ودمرت جرافات مدرعة الأرصفة مما تسبب في انفجار أنابيب المياه وكوَن أخاديد من الحطام المبلل مر عليها السكان وقد بدت عليهم الكآبة. وقبع كثيرون منهم في منازلهم أثناء المداهمة، بينما خرج البعض من المنطقة كإجراء احترازي.

وداهمت القوات الإسرائيلية يوم الإثنين مخيم جنين للاجئين بعد نشوب مناوشات متفرقة مع مسلحين فيه على مدى أشهر، ونفذت المداهمة وعملية عسكرية بمشاركة مئات من القوات الخاصة وباستخدام طائرات مسيرة قتالية. وقال قادة إسرائيليون إن العملية استهدفت تدمير بنية تحتية يستخدمها مسلحون فلسطينيون.

وقال معتصم، وهو أب لستة أطفال، لرويترز إن الإسرائيليين لم يحققوا ما أرادوه “والشباب بخير والعائلات بخير والمخيم بخير”، وذلك بعد غيابه ليلتين أحدهما كان فيها رهن الاحتجاز الإسرائيلي.

وقُتل 12 فلسطينيًا، خمسة منهم من عناصر حركتي حماس والجهاد، كما أُصيب 120 فلسطينيًا. بينما أعلن جيش الاحتلال مقتل جنديّ خلال العملية.

وقال معتصم: “هناك 12 شهيدًا ونحن فخورون بهم، لكننا توقعنا نطاقًا أوسع من الدمار بالنظر لنطاق المداهمة”.

ويبدو أن إسرائيل تستعد للعودة بقواتها إلى جنين ومناطق أخرى من الضفة الغربية المحتلة.

ولدى انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة خلال الليل، أعلنت إسرائيل انطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة صوبها، مشيرة إلى أنّ القبة الحديدية عملت على اعتراضها، ولفتت إلى أنّها شنت غارات جوية على أهداف في القطاع، من دون وقوع إصابات.