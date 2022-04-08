الفلسطينيون يتوافدون الى المسجد الاقصى لصلاة الجمعة الاولى من رمضان

في الجمعة الاولى من رمضان ومنذ ساعات الصباح الاولى يشهد مسجد الاقصى، توافد المئات من الفلسطينيين لأداء صلاة، مع تخفيف إسرائيل شروط من يُسمح لهم بالوصول إلى المدينة المقدسة.

وأغلقت القوات الإسرائيلية حاجز قلنديا أمام حركة مرور المركبات وسمحت فقط للفلسطينيين ممن تنطبق عليهم شروط الدخول بعبور الحاجز الذي يفصل مدينة القدس عن الضفة الغربية سيرا على الأقدام.

وقالت السلطات الإسرائيلية هذا الأسبوع إنه “سيتاح دخول النساء بكافة الأعمار والأطفال بأعمار تصل إلى 12 عاما بدون حيازة تصريح. وسيكون دخول الرجال الذين يبلغون من العمر 40 عامًا أو أكثر مرهونا بحيازة تصريح ساري المفعول، أما الرجال الذين يبلغون من العمر 50 عاما أو أكثر فسيسمح لهم بالدخول بدون حيازة تصريح”.

ويحتاج الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة إلى تصاريح خاصة من السلطات الإسرائيلية لدخول المدينة المقدسة عبر حواجز عسكرية محصنة أقيمت في عدة جهات حول المدينة التي يلفها جدار اسمنتي أو شائك في بعض المواقع.

واصطف العشرات من الرجال والنساء أمام حاجز قلنديا بانتظار السماح لهم بالدخول وسط عشرات الجنود في منطقة الحاجز.

وقال زياد مسلم (57 عاما) من قرية تلفيت في محافظة نابلس إنه غادر قريته بعد صلاة الفجر مع أربعين آخرين من الرجال والنساء في حافلة أقلتهم من القرية.

وأضاف “لم يسمحوا لي بالدخول رغم أن عمري 57 عاما وأنا أعمل مدرسا للتاريخ، قالوا لي إنني ممنوع أمنيا بعد فحص بطاقة هويتي”، وأوضح مسلم أنه حضر إلى الحاجز برفقة ابنتيه (22 عاما) و(14 عاما) وقد تم السماح لهن بالدخول.

وقال “سأحاول الدخول مرة أخرى ربما يتم السماح لي، قلت لابنتي أن يكملن الطريق للصلاة في المسجد الأقصى المبارك”، وأضاف “آخر مرة تمكنت فيها من الصلاة في المسجد الأقصى كان في العام 2018”.

ويستغل الكثير من الفلسطينيين تغيير إسرائيل إجراءاتها المتعلقة بالوصول إلى المدينة في المناسبات الدينية لزيارة المدينة المقدسة والصلاة في المسجد الأقصى.