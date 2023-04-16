الفلك الدولي يحدد موعد عيد الفطر

كد مركز الفلك الدولي، أن رؤية الهلال يوم (الخميس) المقبل، غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالمين العربي والإسلامي، كما أنها ستكون غير ممكنة بالتلسكوب في غالبية الدول العربية، باستثناء أجزاء من غرب إفريقيا ابتداءً من ليبيا، وبالتالي يكون السبت 22 هو أول أيام عيد الفطر.

وأوضح أن الرؤية تبقى صعبة جدًا وتحتاج إلى تلسكوب دقيق وراصد محترف وظروف جوية استثنائية، مشيرًا إلى أن اجتماع هذه العوامل قليل الحدوث، وبالتالي لا يُتوقع أن يُرى الهلال حتى باستخدام التلسكوب من أي مكان في العالم العربي.

وذكر أنه نظرًا لإمكانية رؤية الهلال بالتلسكوب من أجزاء من العالم الإسلامي يوم (الخميس)، ولحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، فمن المتوقع إعلان غالبية دول العالم الإسلامي بدء الشهر في اليوم التالي، ومن ثم إعلان العديد من الدول عيد الفطر يوم (الجمعة) المقبل.

وأضاف أنه بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط أو الرؤية المحلية الصحيحة بالتلسكوب، فيتوقع أن تكون عدة رمضان فيها 30 يومًا، وبالتالي يكون عيد الفطر فيها يوم (السبت).