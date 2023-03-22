الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس

قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ،الأربعاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.75 بالمئة وخمسة بالمئة.

وأشار إلى أنه على وشك التوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة في ظل الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية والتي حفزها انهيار بنكين أمريكيين.

وقال المجلس إن التضخم لا يزال مرتفعا لكن النظام المصرفي “سليم ومرن”.

ويأتي قرار الفيدرالي الأمريكي في ظل عدة أزمات منها انهيار البنوك الدولية، والضغوط التي يتعرض لها النظام المصرفي الأمريكي، من انهيار مصرف “سيلكون فالي”، وتراجع أسهم مصرف “كريدي سويس” السويسري، ما أظهر ضعف المصارف في مواجهة الزيادات المرتفعة في أسعار الفائدة، ودفع المستثمرين نحو الذهب بحثا عن التحوط.

وفي وقت سابق، أعلن الفيدرالي أنه من المقرر أن ينظر مجلس إدارته مبدئيا في بعض البنود في ذلك الاجتماع منها مراجعة وتحديد معدلات الإقراض والخصم التي يجب أن تفرضها البنوك الاحتياطية الفيدرالية.

وتوقع جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تسريع وتيرة زيادة رفع الفائدة في اجتماعاته المقبلة لكبح التضخم وهو ما أصاب الأسواق الدولية بالصدمة.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف جديدة بوتيرة قوية خلال شهر فبراير الماضي، وذكرت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة 10 مارس، أن قطاع الوظائف غير الزراعية ارتفع بواقع 311 ألف وظيفة في فبراير الماضي، والذي جاء أعلى من تقديرات مؤشر “داو جونز” عند 225 ألف وظيفة في إشارة إلى أن سوق العمل لا يزال قويا في الولايات المتحدة، كما ارتفع معدل البطالة إلى 3.6% فوق التوقعات البالغة 3.4%.