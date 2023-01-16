الأثنين 23 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 16 يناير 2023 |
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الفيديو الأخير... مشهد من داخل الطائرة النيبالية المنكوبة يوثق لحظة اندلاع النيران

منذ 16 دقيقة
تحطم طائرة ركاب في نيبال

تحطم طائرة ركاب في نيبال

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التقط أحد ركاب الطائرة النيبالية المنكوبة مقطع فيديو بكاميرا هاتفه قبل ثوان من تحطم الطائرة واندلاع النيران فيها ومقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 72 شخصا.

وظهر أحد الركاب مبتسماً وهو يلتقط مشاهد من داخل الطائرة وخارجها قبل أن تتحطم الطائرة وتظهر ألسنة اللهب في الثواني الأخيرة من المقطع.

إلى هذا، أكدت شركة “يتي” للطيران في نيبال مصرع جميع من كانوا على متن الطائرة المنكوبة وعددهم 72، في أسوأ كارثة جوية يشهدها هذا البلد الواقع في جبال الهيمالايا خلال ثلاثة عقود.
وصرح مسؤول الشرطة ايه كيه شيتري أنّ “31 (جثة) نقلت الى مستشفيات”، مضيفاً أنّه لا تزال هناك 36 جثة في الوادي الذي يبلغ عمقه 300 متر وسقطت فيه الطائرة.

جثث في موقع التحطم
وأكد الجيش ذلك جزئياً، إذ أفاد متحدث باسمه بأنّه تمّ انتشال 29 جثة وبأنّه لا تزال هناك 33 جثّة أخرى في مكان تحطّم الطائرة، التي كانت تقل 72 شخصاً.

 

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