الفيضانات تجتاح أكثر من 10400 منزل في روسيا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن أكثر من 10400 منزل في أنحاء البلاد غمرتها المياه حيث أدى ذوبان الثلوج بسرعة إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض أكبر الأنهار في أوروبا وتسبب في ارتفاع المياه إلى مستويات قياسية في جبال الأورال.

وارتفع نهر الأورال الذي ينبع من جبال الأورال ويصب في بحر قزوين عدة أمتار خلال ساعات فقط يوم الجمعة بسبب ذوبان الثلوج وانهمرت المياه عبر سد في مدينة أورسك على بعد 1800 كيلومتر شرقي موسكو.

كما وردت تقارير عن فيضانات في أنحاء سيبيريا وفولجا والمناطق الوسطى من روسيا.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية “من المتوقع ارتفاع درجات حرارة الهواء، وذوبان الثلوج بشكل كبير، وفيضان الأنهار… ما زال أكثر من 10400 مبنى سكني غارقا في 39 منطقة”.