الفيضانات تخلف دمارًا وفوضى في شمال فيتنام

قالت الحكومة الفيتنامية اليوم الاثنين إن فيضانات‭ ‬ناجمة عن أمطار غزيرة أودت بحياة ثلاثة أشخاص على الأقل وفقد آخر في شمال فيتنام منذ مساء السبت، ومن المتوقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة.

وقالت الحكومة في بيان إن من بين الضحايا طفل في الثالثة من عمره ووالده وامرأة تبلغ من العمر 42 عاما، وجميعهم في إقليم ها جيانج الجبلي الشمالي.

وقالت بيانات المركز الوطني للتنبؤات الجوية المائية إن الأمطار الغزيرة في اليومين الماضيين تسببت في فيضانات في بضع مناطق في شمال فيتنام منها ها جيانج وهايفونج وكوانج نينه.

وتراوحت معدلات هطول الأمطار من 112.6 إلى 295.4 ملليمتر في المنطقة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال المركز في بيان إنه من المتوقع أن تشهد المنطقة هطول أمطار بصفة يومية تتراوح بين 100 و150 ملليمتر في الفترة من 14 إلى 17 يونيو حزيران، مضيفا أن “احتمالات مزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية مرتفعة جدا”.

وجاء في بيان للحكومة أن الفيضانات أضرت أيضا بنحو 350 منزلا وطريقا في ها جيانج فانقطعت حركة السير إلى مناطق كثيرة.

وذكرت صحيفة نهان دان أن نحو 400 سائح أجنبي تقطعت بهم السبل لساعات في منطقة دونج فان قبل أن تنقذهم السلطات.