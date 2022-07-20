الفيضانات تغمر شوارع عاصمة السنغال

سقطت أمطار غزيرة في أنحاء السنغال الأربعاء مما تسبب في حدوث فيضانات بالعاصمة دكار وتسبب في انهيار جزء من أحد الطرق السريعة الرئيسية في المدينة.

وخاضت السيارات والدراجات البخارية والمشاة عبر مياه الفيضانات التي وصل منسوبها إلى الركبة بعد أن هطلت أمطار غزيرة بكميات غير مألوفة على المدينة شبه القاحلة والمليئة بطرق رملية ومنازل ذات أسقف مسطحة غير مجهزة بشكل ملائم للتعامل مع موسم الأمطار الممتد من يوليو تموز إلى أكتوبر تشرين الأول.

وقال محمد وهو أحد السكان الذين تقطعت بهم السبل في المدينة “كل عام…نواجه صعوبة في التنقل والعودة إلى المنزل…إنها مشكلة حقيقية”.

ويتزاحم المشاة على ركوب عربات تجرها الخيول وتستخدم عادة لنقل البضائع ومواد البناء من أجل عبور برك المياه العميقة نسبيا.

وقال محمد وهو جالس بين ركاب آخرين “ندفع 200 فرنك أفريقي (0.3145 دولار) للعبور. إنها باهظة التكلفة بالنظر إلى المسافة التي نقطعها عادة سيرا على الأقدام”.