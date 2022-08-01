الفيضانات تقتل 24 شخصا في أوغندا

قالت الحكومة والصليب الأحمر إن الفيضانات، التي اجتاحت مناطق بشرق أوغندا بعد أمطار غزيرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا.

وقالت الإدارة المسؤولة عن الإغاثة والتأهب للكوارث واللاجئين في مكتب رئيس الوزراء في بيان في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن الفيضانات في مناطق من بوجيسو ومبالي وكابشوروا قتلت في البداية عشرة أشخاص يوم الأحد.

لكن عدد القتلى ارتفع بشكل أكبر اليوم الاثنين.

وقالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر الأوغندي إيرين ناكاسيتا للصحفيين إن رجال الإنقاذ انتشلوا حتى الآن 21 جثة من مبالي وثلاث جثث من كابشوروا.

وأضافت أن شاحنة تحمل مواد إغاثة في طريقها لرعاية النازحين في المناطق المتضررة.

وهطلت الأمطار الغزيرة بعد جفاف طويل الأمد في مساحات شاسعة من البلاد والذي حول مناطق كثيرة إلى أراض جرداء وأتلف المحاصيل في الحقول.