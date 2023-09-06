الفيضانات تودي بحياة 7 أشخاص في تركيا

ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، الأربعاء، أن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا بعد أن تسببت أمطار غزيرة في سيول وفيضانات في شمال غرب البلاد.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن خمسة قتلوا وفُقد واحد في كيركلاريلي قرب الحدود مع بلغاريا واليونان بعد أن غمرت مياه الفيضانات منازل في المنطقة في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء.

وقالت السلطات إن اثنين قُتلا وأصيب 31 في حيين بإسطنبول أكبر مدن البلاد، حيث أظهرت لقطات سيارات تطفو وسط مياه الفيضانات.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن عمليات البحث والإنقاذ تتواصل وتعهد بدعم مالي للأسر في المناطق المتضررة.

وقال مكتب حاكم إسطنبول في بيان إن كمية المطر التي سقطت على إسطنبول في أقل من ست ساعات وبلغ قدرها نحو 125 كيلوجراما لكل متر مكعب توازي ما تشهده عادة في شهر في سبتمبر أيلول.

وتتسبب الأمطار الغزيرة في عدد غير مسبوق من الفيضانات في أنحاء جنوب شرق أوروبا، مما أسفر عن تدمير للبنية التحتية وصدور أوامر بالإجلاء.

وفي وسط اليونان، لقي اثنان على الأقل حتفهما بعد أن غمرت مياه الأمطار الغزيرة منازل وشركات اليوم الأربعاء. وقتل اثنان جراء فيضانات في منطقة البحر الأسود ببلغاريا أمس الثلاثاء.