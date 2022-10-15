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الفيضانات في نيجيريا تودي بحياة 500 شخص

منذ 56 دقيقة
فيضانات في نيجيريا

فيضانات في نيجيريا

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أفادت وزارتان حكوميتان بأن الفيضانات واسعة النطاق أودت بحياة أكثر من 500 شخص في نيجيريا، وغمرت نحو 90 ألف منزل بالمياه كما عرقلت إمدادات الغذاء والوقود.

وقالت وزارتا الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث في منشور على الإنترنت إن الفيضانات اجتاحت 27 ولاية من ولايات نيجيريا البالغ عددها 36، وأثرت على نحو 1.4 مليون شخص.

وذكرت السلطات النيجيرية أن الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة غير معتادة تزايدت منذ أوائل الصيف، وتفاقمت بعد تسرب المياه من سد لاجدو في الكاميرون المجاورة.

وقال “مصطفى حبيب أحمد”، مدير عام الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في بيان: “حجم الكارثة … ضخم”.

    المصدر :
  • رويترز

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