الأحد 4 ذو القعدة 1445 ﻫ - 12 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الفيضانات والانهيارات الأرضية تودي بحياة 28 شخصًا في إندونيسيا

منذ ساعتين
فيضانات إندونيسيا

فيضانات إندونيسيا

A A A
طباعة المقال

قالت السلطات الإندونيسية اليوم الأحد إن الأمطار الغزيرة تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في إقليم سومطرة الغربية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 28 وبقاء أربعة في عداد المفقودين.

وقال رئيس فريق الإنقاذ في المنطقة لرويترز “لقي 28 حتفهم وما زلنا نبحث عن أربعة مفقودين”.

وقالت الوكالة المعنية بإدارة الكوارث في بيان إن الفيضانات منذ مساء أمس السبت تسببت في تراكم الوحل بمنطقة تاناه داتار في سومطرة الغربية مما أثر على خمس مناطق مجاورة.

وأضافت أن أحدث تقييم أظهر أن الكارثة ألحقت أضرارا بنحو 84 وحدة سكنية و16 جسرا وأن معدات ثقيلة أرسلت للمواقع المنكوبة لتسريع فتح الطرق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

خاركيف الأوكرانية - رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
قائد الجيش الأوكراني: المواجهة في خاركيف تتصاعد
عناصر من جيش الاحتلال
غزة تحت النار
الغارديان تكشف ضعف استراتيجية الهجوم الإسرائيلي في رفح
وزير النفط العراقي حيان عبد الغني
شركات صينية تحصل على عقود جديدة لاستكشاف النفط والغاز في العراق

الأكثر قراءة

اللبن أو الزبادي
ماذا يفعل كوب واحد من اللبن يوميًّا لجسمك؟
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي
غزة تحت النار
أزمة حقيقية داخل الحكومة الإسرائيلية.. رسالة وتحذير من رئيس الأركان لنتنياهو
نقابة الممثلين في لبنان
"وقاحة وإسفاف".. بيان حازم من نقابة الممثلين بحق شادن فقيه