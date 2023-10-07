الهند.. فرق الإنقاذ تواجه صعوبة في الوصول للمناطق المتضررة من الفيضانات

أشار مسؤولون في الهند اليوم السبت، أن فرق الإنقاذ تجد صعوبة في الوصول إلى المناطق المتضررة من الفيضانات في ولاية سيكيم بشمال شرق البلاد، حيث لا يزال أكثر من 140 شخصا في عداد المفقودين بسبب الأمطار الغزيرة التي تجتاح المنطقة.

وفاضت بحيرة لوناك على ضفتيها يوم الأربعاء بعد هطول أمطار غزيرة ووقوع انهيار جليدي، مما تسبب في فيضانات كبيرة في نهر تيستا.

وقال في.بي باثاك، الأمين العام للولاية، “ننتظر تحسن الطقس وعندها فقط ستتمكن القوات الجوية وفرق الإنقاذ الأخرى من الدخول إلى المناطق المتضررة من الفيضانات”.

وذكر مسؤول حكومي يشرف على عمليات الإنقاذ من جانجتوك عاصمة ولاية سيكيم أن عدد القتلى ارتفع إلى 44 بعد أن لقي شخصان حتفهما أمس الجمعة.

ونُشر المئات من أفراد أطقم البحث والإنقاذ في ولاية سيكيم وفي الأجزاء الشمالية من ولاية البنغال الغربية المجاورة. ولا تزال المناطق القريبة من النهر في حالة تأهب قصوى. ومن بين المفقودين 15 من أفراد الجيش.

وجرفت المياه ما لا يقل عن 13 جسرا، مما أعاق عمليات الإنقاذ.

وهذه الفيضانات هي واحدة من أسوأ الكوارث التي تضرب المنطقة منذ أكثر من 50 عاما والأحدث في سلسلة من الظواهر المناخية القاسية التي تسببت في أضرار واسعة النطاق في جبال الهيمالايا بجنوب آسيا والتي قال العلماء إنها بسبب تغير المناخ.