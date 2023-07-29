السبت 11 محرم 1445 ﻫ - 29 يوليو 2023 |
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القاء القبض على نجل رئيس كولومبيا في تحقيق يتعلق بغسل الأموال

منذ 17 دقيقة
الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو

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قال مكتب المدعي العام الكولومبي، السبت، إن السلطات ألقت القبض على نيكولاس بيترو، نجل الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، على ذمة تحقيق يتعلق بتهمتي غسل الأموال والكسب غير المشروع.

ورحب بيترو الابن، وهو سياسي في منطقة أتلانتيكو، بالتحقيق حينما بدأ في مارس آذار، ووصف في وقت سابق الاتهامات الموجهة له بتلقي أموال من تجار مقابل أن تشملهم جهود أبيه لتحقيق السلام بأنها لا أساس لها.

واحتجزت أيضا دايسوريس ديل كارمين فاسكيز، الزوجة السابقة لبيترو الابن، بتهمتي غسل الأموال وانتهاك بيانات شخصية. وقالت في وقت سابق هذا العام لوسائل إعلام محلية إن شخصين متهمين بالتورط في تجارة المخدرات منحا نيكولاس أموالا من أجل حملة أبيه.

وقال الرئيس بيترو على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر إن من المؤلم سجن ابنه، لكن أضاف أن مكتب المدعي العام لديه جميع الضمانات للمضي قدما في القضية وفقا للقانون.

وقال مكتب المدعي العام إنه سيطلب من أحد القضاة إصدار قرار باحتجاز بيترو الابن وزوجته السابقة على ذمة الاتهامات الموجهة لهما.

    المصدر :
  • رويترز

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