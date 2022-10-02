القائد العسكري في بوركينا فاسو: الوضع تحت السيطرة

قال الكابتن إبراهيم تراوري الذي نصب نفسه قائدا عسكريا لبوركينا فاسو إن الوضع تحت السيطرة، وحث الناس، الأحد، على الامتناع عن أعمال التخريب التي تستهدف السفارة الفرنسية، بحسب بيان بثه التلفزيون الوطني.

ولا يزال الوضع في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا متوترا بشدة بعدما اتهم تراوري الرئيس بول هنري داميبا أمس السبت بشن هجوم مضاد بعد الإطاحة به على ما يبدو في اليوم السابق.

وشهدت التوترات حدوث إطلاق نار متقطع في أنحاء العاصمة طوال يوم أمس السبت بين فصائل متناحرة في الجيش.

وتلا ضابط بالجيش بيانا عبر التلفزيون الوطني جاء فيه “نود إبلاغ السكان بأن الوضع تحت السيطرة وتمت استعادة النظام”، وذلك بحضور تراوري وعسكريين آخرين بعضهم كانوا ملثمين.