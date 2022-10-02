الأحد 6 ربيع الأول 1444 ﻫ - 2 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القائد العسكري في بوركينا فاسو: الوضع تحت السيطرة

منذ 16 دقيقة
إبراهيم تراوري

إبراهيم تراوري

A A A
طباعة المقال

قال الكابتن إبراهيم تراوري الذي نصب نفسه قائدا عسكريا لبوركينا فاسو إن الوضع تحت السيطرة، وحث الناس، الأحد، على الامتناع عن أعمال التخريب التي تستهدف السفارة الفرنسية، بحسب بيان بثه التلفزيون الوطني.

ولا يزال الوضع في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا متوترا بشدة بعدما اتهم تراوري الرئيس بول هنري داميبا أمس السبت بشن هجوم مضاد بعد الإطاحة به على ما يبدو في اليوم السابق.

وشهدت التوترات حدوث إطلاق نار متقطع في أنحاء العاصمة طوال يوم أمس السبت بين فصائل متناحرة في الجيش.

وتلا ضابط بالجيش بيانا عبر التلفزيون الوطني جاء فيه “نود إبلاغ السكان بأن الوضع تحت السيطرة وتمت استعادة النظام”، وذلك بحضور تراوري وعسكريين آخرين بعضهم كانوا ملثمين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم داعش
اسرائيل تعلن عن تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم داعش
البابا فرنسيس
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
البابا يدعو بوتين إلى" وقف دوامة العنف والموت" في أوكرانيا
المحكمة الدستورية الروسية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
المحكمة الدستورية الروسية تؤكد قانونية معاهدات ضمّ الأراضي الأوكرانية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

حسن نصرالله
أول تعليق لنصر الله عن الأحداث في إيران.. "الحاكم الحقيقي هو المهدي المنتظر"!
كريستيانو رونالدو
مونديال قطر.. المنتخب البرتغالي يصدم رونالدو
الثقب أغلى غطاء القلم لتأمين تدفق الهواء إذا علق الغطاء في حلق شخص ما
بالفيديو.. سر عجيب قد ينقذ حياتكم موجود في فتحة قلم الحبر!