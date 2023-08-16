القائم بأعمال رئيس وزراء إسبانيا سيسعى لنيل ثقة البرلمان

قال القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، الأربعاء، إنه يعتزم الحصول على تأييد مجلس النواب في تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات غير حاسمة في 23 يوليو تموز.

وأضاف في كلمة للمشرعين من حزبه (حزب العمال الاشتراكي الإسباني) “سأطلب نيل ثقة البرلمان لتشكيل حكومة تقدمية”.

وذكر أن حزبه، الذي فاز بثاني أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات العامة التي أجريت الشهر الماضي، سيسعى أولا للفوز بمنصب رئيس مجلس النواب غدا الخميس.

ولم تسفر الانتخابات الإسبانية، التي أُجريت في يوليو تموز، عن فائز واضح. ورغم فوز الحزب الشعبي، المحافظ، بأكبر عدد من المقاعد فإنه لم يحصل على الأغلبية. وبدأ كل من الحزب الشعبي وحزب العمال الاشتراكي منذ ذلك الحين التفاوض مع الأحزاب الأصغر للفوز بأصواتها في البرلمان لتشكيل حكومة.

وتولى سانتشيث السلطة لأول مرة في 2018، ويحكم البلاد منذ أوائل عام 2020 بفضل تحالف أقلية مع حزب بوديموس اليساري المتطرف.

ولم يكشف اليوم الأربعاء عن شركائه في التحالف، لكنه قال في وقت سابق إنه يعتزم التحالف مع تحالف اليسار المتطرف (سومار) الذي يضم بوديموس.

وسيحتاج حزب العمال الاشتراكي، ولديه مع سومار 152 مقعدا، إلى 14 صوتا برلمانيا من الأحزاب الانفصالية القطالونية وحزب (معا من أجل قطالونيا) الأكثر تشددا للفوز بالتصويت في البرلمان المؤلف من 350 مقعدا.