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القابضة إيه.دي.كيو الإماراتية تعين بنوكا لبيع سندات على شريحتين

منذ ساعتين
الامارات

الامارات

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ذكرت خدمة (آي.إف.آر) المعنية بأخبار أدوات الدخل الثابت، اليوم الاثنين 29 نيسان/أبريل 2024، أن شركة القابضة إيه.دي.كيو الإماراتية، أحد صناديق الثروة السيادية في إمارة أبوظبي، عينت بنوكا لترتيب اجتماعات مع مستثمرين تمهيدا لطرحها الأول لسندات مقومة بالدولار على شريحتين.

وقالت الخدمة إن الصندوق اختار سيتي جروب وكريدي أجريكول وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس إنترناشيونال وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين ومديري دفاتر نشطين، في حين يعمل كل من آي.إم.آي-إنتيسا سان باولو وبنك أبوظبي التجاري كمديري دفاتر مشتركين غير نشطين.

وأضافت أن من المقرر أن تبدأ الاجتماعات مع المستثمرين اعتبارا من اليوم الاثنين 29 أبريل نيسان.

    المصدر :
  • رويترز

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