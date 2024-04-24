القابضة في أبوظبي تستحوذ على 49% من بيليناري الأسترالية

جانب من توقيع الاتفاقية بين شركتا القابضة في أبوظبي وبيليناري الأسترالية

أعلنت شركتا القابضة (ADQ)، (إيه.دي.كيو)، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي مملوكة للدولة، وبيليناري الأسترالية للاستثمار في البنية التحتية اليوم الأربعاء أن القابضة تعتزم الاستحواذ على حصة 49 بالمئة في المجموعة الأسترالية.

وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن قيمة الصفقة تبلغ نحو مليار دولار أسترالي (651 مليون دولار أمريكي).

وقالت القابضة في بيان على موقعها الإلكتروني على الإنترنت “بموجب الاتفاقية ستقوم القابضة بالاستحواذ على حصة 49 بالمئة في بيليناري بما في ذلك جميع الأسهم التي تعود ملكيتها حاليا لصندوق التقاعد الكندي (وهو) صندوق الودائع والتوظيف في كيبيك”.

وأشار البيان إلى أن الصندوق الكندي “سيواصل الاستثمار في مجموعة من الأصول الأسترالية لمجموعة بيليناري وسيظل المساهم الرئيسي في أعمال المجموعة في منطقة الأمريكيتين”.

وقالت الشركتان إن معظم المساهمة الاستثمارية من القابضة ستوجه إلى “دعم طموحات مجموعة بيليناري وتعزيز نموها في أسواقها الرئيسية في أستراليا والشرق الأوسط وآسيا والمملكة المتحدة وأوروبا”.

وأضافت الشركتان أنهما من خلال تلك الشراكة تعتزمان أيضا “إنشاء منصة للاستثمارات المشتركة تركز على الفرص الاستثمارية في البنى التحتية العامة والاجتماعية ضمن مناطق جغرافية ذات فرص نمو عالية، مثل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وآسيا الوسطى”.

وقالت بيليناري إنها حصلت على عقود مشروعات كبرى في الشرق الأوسط من المقرر الإعلان عنها قريبا.

(الدولار = 1.5354 دولار أسترالي)