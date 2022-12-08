القادة العرب يصلون الرياض لحضور القمة العربية الصينية

بدأ وفود عربية في التوافد إلى العاصمة السعودية للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس”.

ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له إلى الرياض، الخميس، للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية.

كما وصل ولي عهد الكويت، ورئيس مجلس السيادة السوداني إلى الرياض للمشاركة في القمتين العربية والخليجية الصينية.

وبدأ الرئيس الصيني شي جينبينغ، الأربعاء، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية؛ تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكد الرئيس الصيني لدى وصوله إلى الرياض، حيث ستعقد قمة سعودية – صينية، وأخرى خليجية – صينية، وثالثة عربية – صينية، أن بلاده ترتبط مع السعودية بعلاقة وثيقة من الصداقة والشراكة والأخوة، مبيناً أن الجانبين يتبادلان الفهم والدعم، وترسيخ الثقة الاستراتيجية المتبادلة.

وأضاف الرئيس الصيني: “أقود أنا وخادم الحرمين الشريفين العلاقات الثنائية لتحقيق تطور كبير، الأمر الذي عاد بالخير على الشعبين، وأسهم بقوة في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار والتنمية في المنطقة”.

إلى ذلك، أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، أن زيارة الرئيس الصيني تأتي لتؤكد عزم السعودية والصين والأشقاء في منطقتنا الخليجية والعربية على تعزيز العمل المشترك، وتطوير العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين بلداننا، بما يحقق المزيد من النمو والازدهار لشعوبنا ودولنا.