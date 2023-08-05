السبت 18 محرم 1445 ﻫ - 5 أغسطس 2023 |
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القبض على إسرائيليين اثنين مشتبهين في مقتل فلسطيني

منذ 41 دقيقة
الشرطة الإسرائيلية- أرشيفية

الشرطة الإسرائيلية- أرشيفية

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ذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها ألقت القبض على إسرائيليين اثنين، السبت، بعد مقتل شاب فلسطيني بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة في هجوم شنه مدنيون إسرائيليون على إحدى القرى.

وقال سكان قرية برقة الفلسطينية إن مستوطنين إسرائيليين دخلوا قريتهم مساء أمس الجمعة ورشقوهم بالحجارة وأضرموا النار في سيارات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شابا يبلغ من العمر 19 عاما لقي حتفه في هذا الحادث.

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن تحقيقا أوليا توصل إلى أن الاشتباكات بدأت عندما اقترب إسرائيليون من قطيع أغنام بالقرب من القرية ثم جاء فلسطينيون من القرية لإبعادهم. وأضاف البيان “نشبت مواجهات لفظية أعقبها رشق بالحجارة من الجانبين، ثم أطلق فلسطينيون ألعابا نارية”.

وقال البيان “خلال المواجهة، أطلق مدنيون إسرائيليون الرصاص باتجاه الفلسطينيين”. وأضاف “أدت المواجهة لوفاة فلسطيني وإصابة أربعة آخرين واحتراق سيارة أحد الفلسطينيين”.

وعبرت واشنطن عن قلقها إزاء الهجمات المتزايدة من المستوطنين اليهود على القرى الفلسطينية في الضفة الغربية حيث يتفاقم العنف منذ العام الماضي مع تصعيد إسرائيل لمداهماتها وسط هجمات من فلسطينيين ضد إسرائيليين في الشوارع.

    المصدر :
  • رويترز

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