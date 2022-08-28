القبض على امرأة من تكساس بسبب مقطع فيديو "عنصري"

ألقت الشرطة في ولاية تكساس الأمريكية القبض على امرأة قالت إنها تفوهت بكلمات عنصرية ضد أربع هنديات في مقطع فيديو انتشر بكثافة على الإنترنت ظهرت فيه وهي تقول لهن “عدن إلى الهند!”، في حادثة دفعت السلطات الاتحادية إلى التدخل.

وقالت الشرطة في مدينة بلانو بتكساس حيث حدثت الواقعة في بيان (السبت 27-8-2022) “هذا الحادث يشكل جريمة كراهية بموجب قوانين تكساس”.

وتابعت “وقد يعد هذا الحادث أيضا جريمة كراهية بموجب القانون الاتحادي، ولذلك نعمل عن كثب مع مكتب التحقيقات الاتحادي وقسم الحقوق المدنية بوزارة العدل بِشأن هذه القضية”.

وشوهدت المرأة، في المقطع المصور الذي شاهده الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تصرخ مرددة تعليقات عنصرية في وجه أربع نساء من أصل هندي في ساحة انتظار للسيارات.

وقالت المرأة، التي أشارت إلى نفسها في الفيديو باعتبارها أمريكية من أصل مكسيكي “عُدن إلى الهند، لا نريدكن هنا… أنا أكرهكن أيها الهنود”.

وأُلقي القبض على المرأة يوم الخميس. وكان مقطع الفيديو الخاص بالحادث قد انتشر بكثافة يوم الأربعاء على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما في الهند والولايات المتحدة.

وقالت الشرطة إن المرأة، وتدعى إزميرالدا أبتون، أُلقي القبض عليها بتهمتي “الإيذاء الجسدي” و”إلقاء تهديدات إرهابية” بعد أن ظهرت فيه وهي تعتدي جسديا على السيدات الأربع.

ولم يتسن الوصول إلى ممثل لأبتون للتعليق.