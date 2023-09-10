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القبض على زعيم المعارضة في تنزانيا

منذ 37 ثانية
زعيم المعارضة توندو ليسو

زعيم المعارضة توندو ليسو

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أعلنت الشرطة وحزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا إلقاء القبض على زعيم المعارضة في البلاد توندو ليسو واثنين على الأقل من كبار مساعديه اليوم الأحد بتهمة تنظيم تجمع غير قانوني.

وقال حزب تشاديما، أكبر حزب معارض في تنزانيا، إن الشرطة ألقت القبض على ليسو وقادة آخرين في الحزب في فندق بمنطقة كاراتو التابعة لإقليم أروشا في شمال تنزانيا.

وأضاف الحزب عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس “قال العاملون في الفندق إن الشرطة سألت عن الغرفة التي كان يقيم فيها… (ليسو) وتم إخبارهم ودخلوا… وبعد مشاجرة مع أمن ليسو، دخلت الشرطة غرفته بالقوة واقتادته بعيدا دون أن تخبره إلى أين يذهبون”.

وقال تشاديما إنه بعد إلقاء القبض على ليسو، أمسكت الشرطة أيضا بمساعديه الأمنيين واثنين على الأقل من كبار مسؤولي الحزب.

وقال جوستين ماسيجو قائد شرطة إقليم أروشا إنها ألقت القبض على ليسو وثلاثة آخرين لاستجوابهم فيما يتعلق باتهامات تنظيم تجمع غير قانوني ومنع أفراد الشرطة من أداء عملهم.

وأضاف ماسيجو “بعد الاستجوابات واستكمال الإجراءات الأخرى، سيُتّخذ المزيد من الإجراءات القانونية”.

    المصدر :
  • رويترز

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