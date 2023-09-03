القبض على مشتبه فيه بالتخطيط لتفجير كنيسة في أوغندا

قالت الشرطة في أوغندا، الأحد، إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 28 عاما أثناء دخوله إحدى الكنائس في العاصمة كمبالا ومعه عبوة متفجرة كان يخطط لاستخدامها في تنفيذ هجوم هناك.

وذكرت الشرطة أن السلطات تتعقب ثلاثة رجال آخرين يُعتقد أيضا أنهم أُرسلوا لتنفيذ مهمات تفجير مماثلة في أماكن أخرى بأوغندا.

ولم تتضح دوافع الهجمات، لكن القوات الديمقراطية المتحالفة التي تربطها صلات بتنظيم الدولة الإسلامية نفذت فيما سبق هجمات تفجيرية في أوغندا أسفرت عن وقوع قتلى.

وكانت القوات الديمقراطية المتحالفة في الأصل جماعة متمردة أوغندية، إلا أنها هُزمت منذ عقدين وفرت إلى غابات شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية التي تتمركز فيها من حينها.

وأُلقي القبض على كينتو إبراهيم عندما كان على وشك دخول كنيسة (لوباجا ميراكل سنتر) في ضاحية لوباجا الواقعة جنوب العاصمة كمبالا.

وقال باتريك أونيانجو المتحدث باسم الشرطة للصحفيين إن أفراد الأمن وصلتهم معلومات استخباراتية حول هجمات مزمعة على دور عبادة وإنهم تعقبوا إبراهيم.

وذكر أونيانجو “وصلتنا معلومات أن أحد الإرهابيين قد كُلف بالفعل بتنفيذ مهمة، لذلك جرى تتبعه”.

وأردف أونيانجو أن المشتبه فيه كانت معه حقيبة بها عبوة تفجيرية مصنعة يدويا فجرتها الشرطة بشكل آمن. وأشار إلى أن المشتبه فيه اعترف خلال الاستجواب بأن لديه ثلاثة شركاء أُرسلوا أيضا لتنفيذ هجمات مماثلة.

وقال أونيانجو “يساعدنا في تحديد موقع هؤلاء الأشخاص”، مضيفا أن المشتبه فيه محتجز على ذمة تهم تتعلق بالإرهاب.