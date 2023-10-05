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القبض على والدة الفتاة الإيرانية "أرميتا جيراوند"

منذ 16 دقيقة
عناصر من الشرطة الإيرانية

عناصر من الشرطة الإيرانية

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قالت منظمة هنجاو الحقوقية الإيرانية الكردية على منصة إكس (الخميس 5-10-2023) إن قوات الأمن قبضت على شاهين أحمدي والدة الفتاة أرميتا جيراوند.

ولم يصدر تأكيد رسمي حتى الآن بشأن الاعتقال.

قال ناشطان بارزان في الدفاع عن حقوق الإنسان لرويترز، الأربعاء، إن فتاة إيرانية ترقد في حالة حرجة بمستشفى بعدما دخلت في غيبوبة بسبب ما قالا إنها مواجهة مع عناصر من شرطة قطار أنفاق طهران لمخالفتها قانون الحجاب.

وتكتسب حالة أرميتا جيراوند (16 عاما) حساسية كبيرة في ظل احتمال أن تلقى مصير مهسا أميني (22 عاما) التي أثارت وفاتها العام الماضي وهي في غيبوبة رهن احتجاز شرطة الأخلاق احتجاجات بأنحاء البلاد استمرت لشهور.

وبينما تنفي السلطات مزاعم جماعات حقوقية بأن كراوند دخلت في غيبوبة يوم الأحد بعد مواجهة مع عناصر من شرطة انفاذ قانون الزي الإسلامي، نشرت منظمة هينجاو الحقوقية الإيرانية الكردية صورة الفتاة وهي فاقدة للوعي في مستشفى بالعاصمة طهران حيث نقلت بعد الحادث.

ولم تستجب وزارة الداخلية الإيرانية على الفور على طلب للتعليق حول الحادث.

    المصدر :
  • رويترز

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