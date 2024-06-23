الأحد 17 ذو الحجة 1445 ﻫ - 23 يونيو 2024 |
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القبض على 13 في اليونان لاتهامهم بإشعال حريق غابات على جزيرة هيدرا

منذ 59 دقيقة
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ألقت السلطات اليونانية القبض على 13 من أفراد طاقم وركاب يخت اليوم السبت بعد إطلاق الألعاب النارية من المركب مما أدى إلى اندلاع حريق غابات في جزيرة هيدرا.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي دمر جزءا من غابة الصنوبر الوحيدة بالجزيرة في منطقة بيستي النائية في وقت مبكر من اليوم السبت.

وقالت إدارة الإطفاء في إفادة صحفية إن المتهمين سيمثلون أمام مدع عام غدا الأحد. ولم تحدد هوية اليخت أو الأفراد.

وقال مسؤول مطلع لرويترز “تأتي الاعتقالات بعد مزاعم بأن حريق الغابة اندلع بسبب ألعاب نارية أطلقت من اليخت مساء الجمعة”. وأضاف أن المتهمين اعتقلوا في مرسى بمنطقة أثينا.

وتحظى جزيرة هيدرا، الواقعة جنوب غرب أثينا في خليج سارونيك، بشعبية كبيرة بين الزوار الأجانب والمسافرين على متن اليخوت.

    المصدر :
  • رويترز

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