القبض على 3 مراهقين بحوزتهم سلاح دخلوا منتجع ترامب

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أعلنت الشرطة الأمريكية، الأربعاء، عن إلقاء القبض على 3 مراهقين دخلوا منتجع تعود ملكيته للرئيس دونالد ترامب وبحوزتهم سلاح .

قالت الشرطة في ولاية فلوريدا الأميركية، إنها ألقت القبض على ثلاثة مراهقين بعد دخولهم منتجع مار الاغو، المملوك للرئيس دونالد ترامب، وبحوزتهم بندقية كلاشينكوف في حقيبة ظهر.

وقال مايكل أوغرودنيك المتحدث باسم شرطة بالم بيتش إن الصبية الثلاثة، البالغين من العمر 15 عاما، قفزوا من فوق سور في مار الاغو أثناء فرارهم من ضابط شرطة مساء يوم الجمعة.

وكان الضابط قد اقترب من الصبية أثناء جلوسهم في سيارة على بعد بضعة كيلومترات إلى الشمال من المنتجع. وانطلق الصبية بالسيارة محاولين الهرب. وقال أوغرودنيك إنهم تركوا السيارة قرب مار الاغو، عندما شاهدوا شرطيا آخر وهربوا إلى داخل المنتجع.

وأضاف “لم يحاولوا دخول أي مبنى، فقط قفزوا من فوق السور وحاولوا الاختباء”.

ولم يكن ترامب موجودا في المنتجع وقت الحادث.

ويجري احتجاز المراهقين في منشأة للأحداث إلى أن يقرر الادعاء العام ما إذا كان ينبغي توجيه اتهامات لهم كبالغين. ونفى الثلاثة امتلاك البندقية الكلاشينكوف وقالوا إنهم “عثروا عليها”، وفق ما نقلت “رويترز”.