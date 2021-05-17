القتال يدخل أسبوعه الثاني في غزة… قصف متبادل ودعوات للتهدئة

في تصعيد دخل الاثنين أسبوعه الثاني، شنّ سلاح الجو الإسرائيلي الليلة الماضية، عشرات الغارات على قطاع غزة، في حين واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.

الجيش الإسرائيلي اعلن ان هجماته الجوية الأخيرة على مناطق متفرقة من القطاع استهدفت أنفاقا لحركة حماس عبر 54 طائرة مقاتلة باستخدام 110 صواريخ، مضيفاً أنه قصف أيضا الليلة الماضية 9 منازل تعود لقادة من حركة حماس في غزة، قال إنها تضم مخازن للأسلحة، إلا أن هذه الهجمات عادة ما يسقط ضحيتها عدد من المدنيين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن هجمات الليلة الماضية على قطاع غزة كانت ضمن المرحلة الثالثة من العملية التي يطلق عليها “حارس الأسوار”، وان طائراته قصفت “أهدافا إرهابية” بعد إطلاق وابل من الصواريخ من غزة على مدينتي بئر السبع وعسقلان الإسرائيليتين بعد منتصف الليل مباشرة.

تزايد القلق العالمي بالفعل بعد ضربة جوية إسرائيلية في قطاع غزة دمرت عدة منازل، الأحد، وقال مسؤولو الصحة في القطاع إنها أسفرت عن استشهاد 42 فلسطينيا من بينهم 10 أطفال، في حين استمرت الهجمات الصاروخية على بلدات إسرائيلية.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن جدد دعوات واشنطن إلى التهدئة، حيث كتب على تويتر: “ينبغي لجميع الأطراف تهدئة التوتر، يجب أن يتوقف العنف على الفور”، جاء ذلك بعدما تحدث مع نظيره المصري بخصوص التصعيد المستمر في إسرائيل وغزة والضفة الغربية المحتلة، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.