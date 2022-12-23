القتلى الثلاث في حادث باريس من الجالية الكردية

عناصر من الشرطة الفرنسية في موقع إطلاق النار (رويترز)

قال ديفيد أنديك وهو محام لمركز الجالية الكردية لرويترز إن القتلى الثلاثة في إطلاق النار الذي وقع في باريس (الجمعة 23-12-2022) هم من أفراد الجالية الكردية بالمنطقة.

وفتح مسلح النار في وقت سابق على مركز ثقافي كردي ومقهى كردي قريب في وسط باريس مما أسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة ثلاثة آخرين. وقال ممثلون للادعاء إنهم ينظرون في احتمال وجود دافع عنصري وراء الهجوم.

وأطلقت الشرطة الفرنسية تحذيرا للمواطنين، بالابتعاد عن منطقة “رو دونغيه” في الدائرة العاشرة وسط باريس، بسبب عملية أمنية دائرة.

وقالت الشرطة: “عملية شرطة جارية الآن تم القبض على شخص تجنبوا هذه المنطقة وأفسحوا المجال لسيارات الإسعاف بالدخول”.

وأشارت رئيسة البلدية ألكسندرا كوردبرد إن “إطلاق النار وقع في مركز للجالية الكردية في شارع دونجان وكذلك في مطعم يواجه المركز الكردي ومحل لتصفيف الشعر”.

وذكرت قناة بي.إف.إم التلفزيونية الجمعة أن الرجل الذي اعتقل في حادث إطلاق نار في باريس التي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص على الأقل معروف للسلطات الفرنسية وهاجم مخيما للمهاجرين قبل عام.