الجمعة 29 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 23 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القتلى الثلاث في حادث باريس من الجالية الكردية

منذ 10 دقائق
عناصر من الشرطة الفرنسية في موقع إطلاق النار

عناصر من الشرطة الفرنسية في موقع إطلاق النار (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قال ديفيد أنديك وهو محام لمركز الجالية الكردية لرويترز إن القتلى الثلاثة في إطلاق النار الذي وقع في باريس (الجمعة 23-12-2022) هم من أفراد الجالية الكردية بالمنطقة.

وفتح مسلح النار في وقت سابق على مركز ثقافي كردي ومقهى كردي قريب في وسط باريس مما أسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة ثلاثة آخرين. وقال ممثلون للادعاء إنهم ينظرون في احتمال وجود دافع عنصري وراء الهجوم.

وأطلقت الشرطة الفرنسية تحذيرا للمواطنين، بالابتعاد عن منطقة “رو دونغيه” في الدائرة العاشرة وسط باريس، بسبب عملية أمنية دائرة.

وقالت الشرطة: “عملية شرطة جارية الآن تم القبض على شخص تجنبوا هذه المنطقة وأفسحوا المجال لسيارات الإسعاف بالدخول”.

وأشارت رئيسة البلدية ألكسندرا كوردبرد إن “إطلاق النار وقع في مركز للجالية الكردية في شارع دونجان وكذلك في مطعم يواجه المركز الكردي ومحل لتصفيف الشعر”.

وذكرت قناة بي.إف.إم التلفزيونية الجمعة أن الرجل الذي اعتقل في حادث إطلاق نار في باريس التي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص على الأقل معروف للسلطات الفرنسية وهاجم مخيما للمهاجرين قبل عام.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

خريطة فنلندا الحدودية
فنلندا تطالب روسيا بضمان سلامة سفارتها في موسكو
الهند تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا
في الهند.. إجراءات مرتقبة للقادمين من دول تزيد بها حالات كورونا
الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا
كورونا في الصين.. توقعات بان تبلغ الإصابات ذروتها خلال أسبوع

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الشيف نصرت
كأس العالم قطر ٢٢
تصرفات "الشيف نصرت" خلال تتويج الأرجنتين تتسبب بأزمة.. والفيفا يتحرك
عقد الزواج - تعبيرية
فيديو.. تونسية تعلن الزواج من رجلين وتتعهد بالعدل بينهما
قبيل إقدام الشاب محمد السيد على القفز من النافذة
فيديو مروع لشاب لبناني.. استغفر "الله" ثم قفز من الطابق السابع!