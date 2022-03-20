الأثنين 18 شعبان 1443 ﻫ - 21 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القدس.. إصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن

منذ 12 ساعة
آخر تحديث: 20 - مارس - 2022 7:49 مساءً
الشرطة الاسرائيلية في القدس - أرشيفية

الشرطة الاسرائيلية في القدس - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أعلنت وسائل اعلام اسرائيلية إصابة شرطي إسرائيلي واحد على الأقل، الأحد، بجروح طفيفة، إثر تعرضه لعملية طعن وسط القدس.

وأفادت قناة “كان” الرسمية بأن شرطياً أصيب بجروح طفيفة إثر تعرضه للطعن في حي “رأس العامود”، في حين لاذ منفذ عملية الطعن بالفرار.

كذلك، نقلت القناة عن الشرطة قولها إنها تُجري عمليات بحث لتحديد مكان المشتبه به، الذي فرّ من مكان وقوع الحادثة.

صحيفة “جيروزاليم بوست” بدورها، نقلت عن الشرطة الإسرائيلية قولها إن ضابطين وشخصاً ثالثاً أصيبوا في عملية الطعن بمدينة القدس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة دخلت إلى المنطقة التي وقع فيها الحادث بعد “تلقيها بلاغاً عن إشعال النار في سيارة”،ذاكرةً ن “اشتباكات اندلعت” بين سكان الحي ذي الأغلبية العربية والشرطة على الفور، وأصيب اثنان من السكان بجروح نتيجة لذلك.

جاء هذا بينما كانت الشرطة الإسرائيلية قد أطلقت النار أمس السبت على فلسطيني في مدينة القدس الشرقية، متهمةً إياه بتنفيذ عملية طعن.

وقالت الشرطة إن المشتبه به “وصل إلى شارع الخليل في القدس وطعن أحد المارة بسكين. ورد ضباط الشرطة الذين كانوا في الموقع بإطلاق النار على المشتبه به وتحييده”.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

فولوديمير زيلينسكي
زيلينسكي: القدس مكان مناسب لمحادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا
الجيش الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
قائد القوات الروسية في سوريا يُقتل في أوكرانيا
نفتالي بينيت
بينيت برسالة للإيرانيين: نحن شعبان قويان ونطمح إلى مستقبل أفضل

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

أخطاء نرتكبها دون إدراك خطورتها.. بالتخزين في الثلاجة
الطقس
رياح قطبية تضرب لبنان قريباً.. استعدوا للثلوج والأمطار
راوتر
اليكم أفضل الحيل لتشغيل الراوتر عند انقطاع الكهرباء