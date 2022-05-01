القرار حسم.. روسيا تعلن انسحابها من محطة الفضاء الدولية

برر ديميتري روغوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية الحكومية روسكوزموس، انسحاب بلاده من محطة الفضاء الدولية بأنها ناتجة عن العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الحرب على أوكرانيا.

وكان رائد الفضاء السابق في ناسا، غاريت ريزمان، أوضح في وقت سابق أنه “لا يمكن أن يعمل الجزء الروسي من دون الكهرباء الأميركية، ولا يمكن للجانب الأميركي العمل بدون أنظمة الدفع الروسية، لهذا فإن انفصال الاثنين لن يتم على نحو ودي”.

وأكد روغوزين، أن القرار “تم اتخاذه بالفعل، ولسنا ملزمين بالتحدث عنه علنا”، حسبما نقلت عنه وكالتا “تاس” و “ريا نوفوستي”.

وأضاف “وفقًا لالتزاماتنا، سنبلغ شركائنا بنهاية عملنا في محطة الفضاء الدولية بإشعار مدته عام”.

سبق أن هدد روغوزين في وقت سابق من هذا الشهر بإنهاء مهمة روسيا ما لم ترفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا العقوبات المفروضة على الشركات العاملة في صناعة الفضاء الروسية.

وحذر من أن العقوبات ستؤدي إلى “اضطراب تشغيل مركبات الفضاء الروسية” التي تزود محطة الفضاء الدولية، ما يؤثر على الجزء الروسي من المحطة”، مشيرا إلى أن ذلك قد يتسبب في هبوط محطة الفضاء الدولية التي تزن 500 طن، في البر أو البحر.

وعلى الرغم من أن وكالة ناسا الأميركية قد أكدت بداية الحرب، أن العقوبات لن تؤثر على التعاون في محطة الفضاء الدولية، لكنها وفي الأول من آذار/مارس تحديدا، قالت أنها تعمل من أجل إيجاد حلول لإبقاء المحطة في المدار “من دون مساعدة روسية”.

نفذت وكالة روسكوزموس الروسية اليوم، ما وعدت به في بداية آذار/مارس، حين أعلنت عن نيتها إعطاء الأولوية لبناء أقمار صناعية عسكرية بسبب العزلة المتزايدة لروسيا بعد الحرب.

وقامت السبت بالفعل، بإطلاق قمر صناعي عسكري بحمل اسم “أنغارا 1.2” بحسب ما نقلت رويترز.

كما أعلن روغوزين أن موسكو لن تزود الولايات المتحدة بعد الآن محركات للصواريخ الأميركية “أطلس” و”أنتاريس”.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ودول عديدة غيرها مثل كندا وأستراليا واليابان بالإضافة إلى بريطانيا الاتحاد الأوروبي، قاموا بفرض عقوبات واسعة على روسيا بعد دخول قواتها أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

وتشتمل العقوبات على إخراج روسيا من نظام سويفت المالي، وتقويض حركة التجارة الخارجية لديها، بالإضافة إلى مصادرة أصول الرئيس الروسي والمقربين منه، ومعهم بعض المليارديرات الروس المقربين من الكرملين.